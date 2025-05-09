Покидая трибуну, президент пожал руки командирам пеших расчетов.

Президент России Владимир Путин покинул Красную площадь под аплодисменты и крики «Россия».

Покидая трибуну, российский лидер пожал руки командирам пеших расчетов, ветеранам и участникам специальной военной операции.

«Слава народу-победителю! С праздником! С днем Великой Победы! Ура!» — завершил Путин свое выступление в честь 80-летия Великой Победы.

Толпа начала скандировать «Россия!». Президента проводили овациями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия всегда будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии и антисемитизма. Такое заявление сделал Путин в ходе своего выступления. Президент отметил, что память уроков Второй мировой войны очень важна, а потому наша страна навсегда останется верной ей. Долг государства — защищать героев Красной Армии.

Российский лидер подчеркнул, что подвиги героев — вне зависимости от национальности — навсегда останутся страницей мировой истории. Отвага наших дедов и прадедов — это символ мужества и единства русских солдат.