Более миллиона человек: прямая трансляция «Бессмертного полка» в Петербурге

В акции зарегистрировано рекордное количество участников.

В Петербурге началось шествие «Бессмертного полка». Прямую трансляцию ведет 5-tv.ru.

Массивное шествие «Бессмертный полк» стартовало в 14:00 по главному проспекту Санкт-Петербурга. В этом году акция собрала рекордное количество участников — более миллиона человек, включая местных жителей и иностранных гостей, приехавших почтить память своих предков — героев Великой Отечественной войны. Колонна движется по Невскому проспекту от площади Александра Невского до Дворцовой площади, сопровождая исполнением песен военных лет и символическими церемониями.

Мероприятие продолжает объединять поколения и народы, напоминая о ценности мира и героизме прошлого. Организаторы также подготовили современный визуальный и мультимедийный формат: портреты ветеранов оформлены по новому стилю и демонстрируются в прямом эфире на многочисленных экранах в городе.

В этом году акция прошла в гибридном формате: регионы самостоятельно выбирали дату (с 1-го по 11 мая) и тип мероприятий — от живых шествий до онлайн-экскурсий. Это позволило миллионам людей из 97 стран объединиться в благодарности героям ВОВ.

Традиционные марши с портретами ветеранов дополнились виртуальными акциями, где участники зажигали «цифровые свечи» и делились семейными историями в интернете. Гибкий подход подчеркнул глобальный масштаб события: память о подвиге солдат стала живым мостом между поколениями, культурами и континентами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что блогеры из 19 стран отправились в тур по РФ в честь Великой Победы.