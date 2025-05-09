Больше пяти тысяч: Минобороны рассказало о нарушениях перемирия со стороны ВСУ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 17 0

Зафиксировано 5026 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ

Минобороны рассказало о нарушениях перемирия со стороны ВСУ

Фото: Reuters/Gleb Garanich

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Российская сторона соблюдает режим прекращения огня, однако на такие действия противника отвечает зеркально.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) не прекратили ведение боевых действий несмотря на объявленный режим перемирия в дни празднования 80-летия Великой Победы. О ситуации в зоне спецоперации рассказали в Минобороны РФ.

Так, противником были предприняты четыре попытки прорыва через государственную границу России в Курской и Белгородской областях, а также 15 атак, одна разведка боем в Луганской и Донецкой народных республиках.

Всего было зафиксировано 5026 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что наши военные строго соблюдают режим прекращения огня, реагируют на нарушения противником режима прекращения огня зеркально.

«Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают стремление киевского режима не допустить урегулирования конфликта на Украине мирным путем», — подчеркнули в Минобороны.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин объявил о временном прекращении огня в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Перемирие вступило в силу действовать с 00:00 8 мая, оно будет действовать до 00:00 11 мая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Белгороде беспилотник ВСУ атаковал здание областного правительства в день празднования Великой Победы.

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