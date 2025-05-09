«Мы все хотим мира»: внук де Голля рассказал о значении Дня Победы

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 820 0

Внук Шарля де Голля приехал в Москву вместе с семьей отпраздновать День Победы

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Политик приехал в Москву вместе с семьей.

Внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля политик Пьер де Голль назвал Парад Победы в Москве празднованием во имя мира. О необходимости отмечать 9 Мая он рассказал корреспонденту «Известий» Николаю Иванову.

«Это празднование ради мира, и я надеюсь, что мы достигнем мира. Мы все хотим мира. Американцы тоже хотят мира…» — сказал Пьер де Голль.

Политик также назвал празднование Дня Победы большой радостью.

«Мы отмечаем… вместе с китайцами, вместе со всеми бывшими советскими республиками, с русскими», — добавил внук бывшего президента Франции.

Пьер де Голль напомнил, что 30 тысяч человек из числа Сопротивления — и французов, и русских — сражались за освобождение его родной страны в период Второй мировой войны.

Политик рассказал, что приехал в Москву со своей семьей, и они очень счастливы и горды быть здесь в такой день.

«Я здесь со своей семьей, и мы счастливы отпраздновать великий День Победы над нацистами. И мы все должны помнить, что это снова может повториться. Мы должны помнить уроки войны и бороться против нацистов и экстремистов», — резюмировал внук Шарля де Голля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что внук де Голля высказался про нынешнее состояние Франции. По словам политика, прошлая система, которую по Конституции Пятой республики 1958 года ввел его дед, подразумевала баланс власти между президентом и палатами Нацсобрания. Политик считает, что внедренный при его родственнике документ должен был помочь у власти не столько ему, но и последующим поколениям, однако этого не произошло.

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