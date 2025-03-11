«Народ страдает»: внук де Голля высказался про нынешнее состояние Франции

Также политик оценил легитимность президента Пятой республики Эммануэля Макрона.

Внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля политик Пьер де Голль в разговоре с «Известиями» рассказал, в каком состоянии в настоящий момент находится его страна.

«Я думаю, мой дед был бы потрясен, увидев сегодняшнее состояние Франции, потому что страна потеряла свой суверенитет, свою независимость, свое величие и даже свое политическое равновесие», — рассказал он.

По словам Пьера де Голля, прошлая система, которую по Конституции Пятой республики 1958 года ввел его дед, подразумевала баланс власти между президентом, а также нижней и верхней палатами Национального собрания. Политик считает, что внедренный при его родственнике документ должен был помочь у власти не столько ему, но и последующим поколениям, однако этого не произошло.

«Больше нет баланса силы и нет смены власти», — заявил де Голль.

При этом он подчеркнул, что власть Франции не обладает действительным политическим курсом, что негативно сказывается на гражданах страны.

«Сегодня политический класс некомпетентен, не имеет видения и программы, а значит, у страны нет реального направления. В результате французский народ очень страдает, французский политический класс находится в значительной опале», — пояснил свое мнение внук Шарля де Голля.

Порассуждал политик и на тему того, насколько народ Франции поддерживает главу страны Эммануэля Макрона. С его слов, доверие и принятие власти находится под сомнением, поскольку президент не покидает пост.

«Сегодня мы даже задаемся вопросом о легитимности президента Макрона, который, будь он настоящим голлистом (сторонником „голлизма“ — идеологии Шарля де Голля. — Прим. ред.), ушел бы в отставку», — сказал Пьер.

Он уверен, что президент Франции не искренен в своих публичных словах.

«Макрон сделал заявление журналистам во время интервью. Он сказал: „Я научился любить французов“. Но в глубине души он их не любит. Во всяком случае он их точно не понимает. Думаю, он также не понимает, что в действительности стоит на кону в долгосрочной перспективе для его собственной страны и для Европы», — заключил Пьер де Голль.

Ранее, писал 5-tv.ru, внук Шарля де Голля высказал свое мнение о России.