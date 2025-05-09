Путин назвал Египет ключевым партнером России в Африке

Египет является ключевым партнером России на африканском континенте. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с египетским коллегой Абдулом-Фаттахом Ас-Сиси в Кремле.

Российский лидер поприветствовал делегацию из Египта и отметил вклад страны в Победу во Второй мировой войне.

«Страна стала опорной базой для наших союзников по антигитлеровской коалиции в Северной Африке. В феврале 1945 года Египет официально объявили войну странам „оси“ и, таким образом, входит в число государств-победителей», — сказал Путин.

Сотрудничество России и Египта началось в 1943 году и успешно развивается и по сей день, отметил российский президент.

Путин отметил, что между нашими странами проводится регулярный политический диалог.

По итогам прошлого года двусторонний товарооборот увеличился более, чем на 30% и достиг рекордных девяти миллиардов долларов. При этом за первые два месяца 2025 года этот показатель вырос еще на 80%, добавил Путин.

«Действует российско-египетская межправительственная комиссия, продолжается реализация крупных совместных проектов. Мы уверены, что будем двигаться дальше по этим направлениям», — отметил президент РФ

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин сделал комплимент Фицо после приема в Кремле. В торжественном мероприятии приняли участие лидеры почти 30 государств и почетные гости из разных уголков мира. Российский лидер и отметил бодрую походку политика. Почти год назад на главу Словакии было совершено покушение. Фицо был ранен в грудь, живот и конечности, пострадали внутренние органы — его экстренно госпитализировали в больницу.