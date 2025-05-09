Мы встретимся еще: Путин сделал комплимент Фицо после приема в Кремле

В торжественном мероприятии приняли участие лидеры почти 30 государств и почетные гости из разных уголков мира.

Президент России Владимир Путин проводил премьер-министра Словакии Роберта Фицо после торжественного приема по случаю празднования 80-летия Великой Победы, попутно сделав комплимент коллеге. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«У Вас такая спортивная походка», — отметил Путин, прощаясь с премьер-министром.

Почти год назад на главу Словакии было совершено покушение. Фицо был ранен в грудь, живот и конечности, пострадали внутренние органы — его экстренно госпитализировали в больницу. Вероятно, поэтому российский лидер и отметил бодрую походку политика — чтобы поддержать его. Фицо в ответ поблагодарил президента на русском языке и пообещал, что они еще встретятся.

Прием в Кремле собрал около 30 глав иностранных государств, а также других почетных гостей из разных уголков мира — СНГ, Азии, Латинской Америки, Африки и Европы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин поблагодарил иностранных лидеров за приезд. Гости прибыли в столицу вопреки угрозам, потому что их приоритет — сохранение исторической памяти и уважение к Победе. Российский лидер заявил, что высоко ценит такое решение.