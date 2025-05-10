В Тбилиси прошло массовое антиправительственное шествие

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 29 0

Участники акции требовали провести новые выборы в парламент.

В Тбилиси прошло массовое антиправительственное шествие

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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В столице Грузии, Тбилиси, 9 мая состоялась акция протеста, направленная против действующей власти. Она была приурочена к празднованию Дня Европы. Об этом сообщил грузинский телеканал Rustavi 2.

Участники акции требовали провести новые выборы в парламент и принять Грузию в состав Европейского союза. На кадрах, опубликованных изданием, можно увидеть, что на улицы вышли тысячи людей.

«Суть этого протеста прискорбна, потому что это борьба за то, о чем мы договорились, за то, что мы хотим продолжить процесс европейской интеграции в Европе», — сообщил один из лидеров партии «Единое национальное движение» Ираклий Павленишвили в беседе с грузинским телеканалом 1TV.

В Грузии 31 марта участники акции протеста против правительства использовали фейерверки, чтобы выразить свое недовольство. Среди протестующих была экс-президент страны Саломе Зурабишвили. Она поддержала участников акции и призвала их продолжать борьбу с «нелегитимным правительством».

Зурабишвили предложила создать «платформу сопротивления», в которую должны войти проевропейские политические партии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пранкеры Вован и Лексус разговорили экс-президента Грузии Зурабишвили.

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