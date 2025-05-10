Собянин: в 100 районах Москвы в этом году пройдут экскурсии «Моего района»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 23 0

Участие в познавательных мероприятиях будет бесплатным.

Собянин: в 100 районах Москвы в этом году пройдут экскурсии «Моего района»

Фото: mos.ru

Жители и гости Москвы в рамках программы «Мой район» смогут посетить в этом году бесплатные экскурсии по 100 районам города, чтобы познакомятся с историей и достопримечательностями этих мест. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«Москва — огромный город, и каждый его район богат историями, легендами, каждый со своими архитектурными особенностями и ритмом жизни. Однако в повседневной суете многие из нас не замечают, что живут в особенном месте. Для того чтобы заново познакомить москвичей с городскими районами, в рамках программы „Мой район“ мы придумали специальный проект бесплатных экскурсий — более тысячи прогулок по московским паркам, набережным, улицам и переулкам в своем или любом другом районе», — написал Собянин.

С 2022 года прошло уже около 600 экскурсий, в которых приняли участие более 35 тысяч человек. География проекта постоянно расширяется. Если сначала он охватывал всего 20 районов, то в 2024 году их стало уже 77.

В этом году количество районов увеличится до 100. Летом в проект войдут Ховрино, Некрасовка, Строгино, Щербинка, Марьино, и другие районы. В проекте участвуют лучшие гиды Москвы.

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