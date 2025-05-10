Ким Чен ЫН обещал помочь РФ в случае нападения союзников США

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 37 0

Ким Чен Ын обещал помощь России в случае нападения союзников США

«Заразный вирус»: Ким Чен ЫН обещал помочь РФ в случае нападения союзников США

Фото: www.globallookpress.com/Kremlin Pool

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Военные КНДР уже участвовали в операции по освобождению Курской области.

Лидер КНДР Ким Чен Ын готов оказать военную помощь России в случае нападения со стороны союзников США. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Если закрыть глаза на откровенный характер военных действий украинских марионеток против территориальной целостности ядерного государства, они в конце концов могут отважиться на еще более безрассудные действия», — сказал Ким Чен Ын.

Лидер КНДР добавил, что безрассудство Украины может вдохновить «первостатейных приспешников США в лице военных из Сеула». По мнению Ким Чен Ына, безумие распространяется как «заразный вирус», а потому необходимо делать все возможное, чтобы исключить риски.

В поздравлении, направленном президенту РФ Владимиру Путину по случаю 80-летия Великой Победы, власти КНДР назвали совместное с РФ освобождение Курской области демонстрацией «непобедимого боевого товарищества».

Из заявления Ким Чен Ына следует, что Москве и Пхеньяну удалось вывести отношения боевого товарищества и союзничества на новый уровень.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ким Чен Ын назвал День Победы общим для России и КНДР праздником.

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