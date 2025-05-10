Ким Чен Ын назвал День Победы общим для России и КНДР праздником

Он пожелал россиянам вечного процветания и счастья.
Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что День Победы является общим праздником для народов Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Товарищ Ким Чен Ын сказал, что наше государство и народ считают общим праздником двух стран — КНДР и РФ 9 Мая, которое является днем бесценной Победы, завоеванной ценой крови российским народом во имя судьбы Родины и человечества», — говорится в материале.
Ким Чен Ын отметил, что Победа в Великой Отечественной войне стала источником немеркнущего величия и славы в истории России. Он также подчеркнул, что заслуги советских солдат спасли мир от фашизма.
В заключении лидер КНДР пожелал России вечного процветания и счастья.
Ким Чен Ын не присутствовал на главном Параде Победы, но посетил 9 мая посольство России в Пхеньяне и передал корзину цветов вместе с поздравлением по случаю праздника, передает ЦТАК.
Однако мероприятие посетили высокопоставленные офицеры и командиры подразделений КНДР, которые участвовали в операции по освобождению Курской области. Они сидели в первом ряду в качестве гостей на трибунах Красной площади. Президент РФ Владимир Путин познакомился с ними и поблагодарил за вклад.
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