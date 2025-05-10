Ким Чен Ын назвал День Победы общим для России и КНДР праздником

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 17 0

Он пожелал россиянам вечного процветания и счастья.

Ким Чен Ын назвал День Победы общим для России и КНДР праздником

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День Победы 9 Мая

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что День Победы является общим праздником для народов Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Читайте также

«Не останавливайся»: как ВС РФ со спецназом КНДР освобождали Курскую землю

«Товарищ Ким Чен Ын сказал, что наше государство и народ считают общим праздником двух стран — КНДР и РФ 9 Мая, которое является днем бесценной Победы, завоеванной ценой крови российским народом во имя судьбы Родины и человечества», — говорится в материале.

Ким Чен Ын отметил, что Победа в Великой Отечественной войне стала источником немеркнущего величия и славы в истории России. Он также подчеркнул, что заслуги советских солдат спасли мир от фашизма.

В заключении лидер КНДР пожелал России вечного процветания и счастья.

Ким Чен Ын не присутствовал на главном Параде Победы, но посетил 9 мая посольство России в Пхеньяне и передал корзину цветов вместе с поздравлением по случаю праздника, передает ЦТАК.

Однако мероприятие посетили высокопоставленные офицеры и командиры подразделений КНДР, которые участвовали в операции по освобождению Курской области. Они сидели в первом ряду в качестве гостей на трибунах Красной площади. Президент РФ Владимир Путин познакомился с ними и поблагодарил за вклад.

Тема:
День Победы 9 Мая
10 мая
Пушков: у России ведущая роль в установлении нового миропорядка
10 мая
Сила мотивации: тренера ХК «Подольск» Плющева вдохновляют подвиги времен ВОВ
10 мая
Дружественная дипломатическая атмосфера: как прошли встречи Путина с мировыми лидерами
10 мая
Сотни жителей Эстонии посмотрели парад Победы
10 мая
В Ереване, Астане, Бишкеке и Анкаре прошли шествия движением «Победа 9/45»
10 мая
Фон дер Ляйен встретили песней «День Победы» в Люксембурге
10 мая
Провокации, унижения и аресты: как Европа и Украина забыли про День Победы
10 мая
Салют Победы: как праздничные залпы отгремели по всей России
10 мая
Путин встретился с президентом Узбекистана в Кремле
10 мая
«Такой праздник чувствуется везде»: как Сергей Гармаш отмечает День Победы
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.86
-0.10 92.14
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:11
Трамп пожаловался на бессонницу из-за Украины
8:56
Вкусовая приманка: чем опасна клубника при похудении к лету
8:48
Ким Чен Ын назвал День Победы общим для России и КНДР праздником
8:32
В поисках друга: принц Гарри заблудился в Лондоне
8:16
Рэпера Лешу Свика экстренно госпитализировали с кровотечением желудка
8:00
США могут столкнуться с дефолтом уже в августе

Сейчас читают

«Золотой щит»: США переносят войну в космос — подробности
Тысячи ярких огней: прямая трансляция салюта в честь Победы в ВОВ из Петербурга
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу