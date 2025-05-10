Ковальчук принял участие в проекте «Письма Победы»

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 34 0

Акция направлена на сохранение памяти о подвигах наших предков в годы войны.

Фото, видео: Сергей Карпухин/ТАСС; Telegram/Курчатовский/kurchatovnrcki; 5-tv.ru

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Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук принял участие в проекте ТАСС «Письма Победы». Об этом сообщили в Telegram-канале национального исследовательского центра.

Акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Российские актеры, певцы и журналисты зачитывают письма с фронта из архивов с целью поддержать память о героях, а также передать это следующему поколению.

Так, Ковальчук прочитал письмо, которое написал его отец Валентин Михайлович Он был заслуженным деятелем науки РСФСР, участником ВОВ и крупнейшим специалистом по истории военного Ленинграда.

«То там, то здесь красиво раскинулись украинские хатки, утопая в садах. В общем, замечательно. И все фашистская свора хочет разграбить. Не удастся! Здорово ему дают по зубам, теперь Гитлер будет иметь то, чего он так старательно избегал, — войну на два фронта. Скоро его, прохвоста, зажмут в тиски, особенно с нашей стороны, а потом ему некуда будет деваться», — зачитал Ковальчук отрывок из письма своего отца, которое тот отправлял в 1941 году своей жене.

При жизни отец Михаила Ковальчука написал более 200 работ, посвященных блокаде и обороне Ленинграда. В годы войны был награжден множеством медалей. В частности, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и «За боевые заслуги».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что дядя тренера ХК «Феникс» Геннадия Королева участвовал в Великой Отечественной войне.

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Ковальчук принял участие в проекте «Письма Победы»

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