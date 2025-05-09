«Серьезно там подбили»: дядя тренера ХК «Феникс» Королева участвовал в ВОВ

В юные годы спортсмена у школьников была тесная взаимосвязь с ветеранами и патриотическое воспитание.

Дядя тренера ХК «Феникс» Геннадия Королева во время Великой Отечественной войны был моряком-подводником. Об этом спортсмен эксклюзивно сообщил 5-tv.ru на звездном благотворительном хоккейном матче, посвященном 80-летию Великой Победы.

В семье Королевых на фронт ушел родной брат деда — моряк-подводник, чью фотографию Геннадий бережно хранит дома. Спортсмен отметил, что родственник-герой остался живым. Его дед, участник Гражданской войны, из-за тяжелых ранений не смог воевать в Великой Отечественной войне.

«Один раз серьезно там подбили его, но они до базы до нашей дошли», — рассказал Геннадий Королев о дяде.

Тренер ХК «Феликс» также с теплом вспомнил советские традиции: школьные стенгазеты ко Дню Победы, встречи с ветеранами у Большого театра и «уроки памяти» 1 сентября. Именно тогда он, беря интервью у соседа-инвалида войны, узнал подробности о боях у озера Балатон в Венгрии, которые потрясли его до глубины души.

Сам Геннадий связал жизнь с хоккеем не случайно. В юности он, как и многие сверстники, участвовал в турнире «Золотая шайба», который поддерживал Совет ветеранов. Спортсмен отметил, что связь между поколениями была очень близкой и молодежь сама тянулась к героям.

«Мы приходили, говорили, что у нас во дворе есть хоккейная команда. Они писали письмо в райком комсомола, и там был спортивный сектор, и нам выдавали форму», — вспомнил Королев.

Королев искренне расстроен тем фактом, что сейчас, когда страна ведет специальную военную операцию (СВО) на Украине, у школьников нет такого патриотического воспитания, как в его годы. Спортсмен поделился, что каждое начало учебного года у них открывалось со встречи с ветеранами и разговором о непростой истории государства.

«Я не знаю сейчас, почему 1 сентября никто не приходит, мы (Россия — Прим. Ред.) воюем, никто не приходит», — горестно отметил он.

Со своей стороны Королев старается участвовать и в нынешней истории по максимуму. Их хоккейная команда сменила форму на камуфляжную в знак поддержки бойцов СВО. Также спортсмены стараются помочь любыми другими доступными способами.

Сегодня Геннадий Королев продолжает добрую традицию своей семьи. Его супруга принадлежит к роду военных, насчитывающему уже три поколения. Потому они ежегодно посещают Парад Победы на Красной площади, тем самым чтя память своих предков и поддерживая связь с историей.

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