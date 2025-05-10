Умерла бывший режиссер программы «Время» Калерия Кислова

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 245 0

Ей было 99 лет.

Умерла бывший режиссер программы «Время» Калерия Кислова

Фото: © РИА Новости/Виталий Арутюнов

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Бывший главный режиссер программы «Время» Калерия Кислова умерла на 100-м году жизни. Об этом сообщили в дирекции Первого канала.

«Калерия Венедиктовна умерла на 100-м году жизни», — приводит слова администрации ТАСС.

Калерия Кислова — старейший сотрудник телеканала. Она являлась легендарной фигурой советского и российского телевидения. С 1977 по 2006 год была главным режиссером программы «Время». Сопровождала съемки ключевых событий в истории страны — Олимпиады-80, первого телемоста между СССР и США, парадов на Красной площади и официальных обращений руководителей государства.

За многолетний труд Кислова получила звание Заслуженного деятеля искусств РСФСР и Государственную премию СССР. После ухода с должности главного режиссера продолжала работать режиссером-консультантом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в возрасте 96 лет умерла автор повести «Приключение желтого чемоданчика» Софья Прокофьева. Она была не только писательницей, но и переводчиком, драматургом и сценаристом. Ее произведения отмечались наградами на международном уровне.

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