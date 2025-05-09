Умерла автор повести «Приключение желтого чемоданчика» Софья Прокофьева

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 28 0

Ей было 96 лет.

Умерла автор книги «Приключение желтого чемоданчика» Софья Прокофьева

Фото: © РИА Новости/Софья Прокофьева

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Автор книги «Приключения желтого чемоданчика», российская детская писательница и поэтесса Софья Прокофьева ушла из жизни в возрасте 96 лет. Свои соболезнования выразили в пресс-службе издательского дома «Городец».

«Сегодня на 97-м году жизни умерла любимая сказочница многих поколений детей и взрослых Софья Прокофьева, чьи замечательные книги обогатили детское направление нашего издательства. Вечная память прекрасному писателю и человеку!» — говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте».

Софья Прокофьева была не только детской писательницей, но и переводчиком, драматургом, сценаристом. Она создавала волшебные истории как для совсем маленьких детей, так и для школьников. Не раз ее произведения отмечались наградами на международном уровне.

Среди достижений Прокофьевой премия Кодаи в Японии за лучшую детскую книгу, премия Международной кинопрессы (ФИПРЕССИ), Национальная литературная премия «Золотое перо Руси». Сказки писательницы переведены больше чем на двадцать языков. Многие из их сюжетов запечатлены в художественных и мультипликационных фильмах.

Снятая в кино повесть «Приключения желтого чемоданчика» от 1970 года получила три премии на международных фестивалях, а также серебряную медаль «Венецианской биеннале» и диплом «За лучший художественный фильм для детей» на V Международном детском кинофестивале, проходящем в Тегеране. К тому же Прокофьева была автором сценариев для мультипликационных фильмов «Остров капитанов», «Ученик волшебника», а также для игровых кинокартин «Пока бьют часы», «Оставь окно открытым», «Без свидетелей».

Ранее, писал 5-tv.ru, умер советский писатель Валерий Шевчук.

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