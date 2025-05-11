«Это наша общая беда»: в Чите волонтеры собирают помощь для ликвидаторов пожаров

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 19 0

В Чите волонтеры ОНФ и жители собирают еду для ликвидаторов возгорания

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Собралось очень много неравнодушных.

В Чите волонтеры молодежного крыла Народного Фронта организовали пункт сбора помощи для добровольцев и пожарных, которые борются с оннем. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Возле местного продуктового магазина целый день — большое скопление людей. Все они неравнодушны к природной угрозе и помогают, чем могут. Это также точка сбора всех волонтеров, которых распределяют по дачным кооперативам и территориям, где зарегесрированывозгорания.

«На одной из улиц волонтеры развернули целый пункт. Здесь собираются готовить еду. Неравнодушные люди, предприниматели приносят воду, продукты для того, чтобы обеспечить питанием тех, кто сейчас участвует в тушении», — сказал журналист Даниил Ботвинский.

Повсюду стоят целые коробки консервов. Большую часть привезенной тушенки уже отправили. Также граждане приносят пятилитровые бутылки с питьевой водой.

«Помощь, которая приходит, сразу отправляется ребятам, которые сейчас работают в полях. Воды на самом деле очень много», — ответила координатор молодежки Народного Фронта Татьяна Жильная.

Сейчас волонтеры дожидаются, когда им привезут гречневую крупу — она пригодится после открытия полевой кухни, где ликвидаторы возгорания смогут подкрепиться, а другую часть горячей еды отправят на точки. До этого всю ночь волонтеры делали бутерброды, которые уже отправили спасателям. По словам Татьяны, ее радует то количество тех, кто откликнулся на предложение о помощи.

«Очень активно отозвались. Это очень радует, потому что мы все понимаем, что это наша общая беда, общая проблема. Все хотим быть включенными максимально, и все хотим помочь от чистого сердца», — подчеркнула Жильная.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что десятки домов сгорели около Читы из-за бушующих лесных пожаров.

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