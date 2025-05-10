Огонь близко: десятки домов сгорели около Читы из-за бушующих лесных пожаров
Десятки домов сгорели около Читы из-за бушующих лесных пожаров
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
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Опасная ситуация возникла в Забайкальском крае.
В поселке Смоленка около Читы полностью сгорели десятки домов из-за бушующих в регионе лесных пожаров. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.
Из-за сухой травы пламя стремительно распространяется. В опасности сейчас находится и СНТ «Малиновка». Спасатели и местные жители всеми силами стараются ликвидировать возгорание: они ходят с ведрами воды, а в грузовики засыпают песком и землей, чтобы засыпать тлеющую территорию.
«Огонь уже совсем близко подходит к жилым домам, которые построили совсем недавно. Местные жители активно участвуют в тушении для того, чтобы это пламя не перешло на постройки», — сказал журналист Даниил Ботвинский.
Опасная ситуация возникла из-за природных пожаров в Забайкальском крае. Сразу шесть населенных пунктов находятся в зоне риска. Местных жителей оперативно эвакуируют. Тех, кто подъезжает к опасным территориям на машинах, разворачивают обратно. На помощь спасателям приходят волонтеры.
В Чите огонь вплотную подобрался к аэропорту, из-за чего его даже пришлось временно закрыть, пока ведутся работы по тушению у летного поля, пишет РЕН ТВ. На усиление наземной группировки вылетели самолеты.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Забайкалье спасли 12-летнего мальчика.
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