В России предложили использовать биометрию для покупки алкоголя

Использование единой системы при продаже товаров могло бы свидетельствовать о продвижении цифровых решений, считают эксперты.

Биометрия может заменить паспорт при покупке алкоголя и других товаров с возрастными ограничениями. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов в кулуарах выставки «Иннопром. Центральная Азия». По его словам, такая система поможет исключить доступ к товарам, запрещенным несовершеннолетним.

Чекушов считает, что внедрение биометрической идентификации при покупках стало бы логичным шагом в сторону цифровизации и повысило бы контроль за продажей товаров, где важен возраст покупателя.

Планы на внедрение уже есть. Как рассказал гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий, первую офлайн-продажу алкоголя по биометрии планируют запустить в 2025 году. В перспективе технология охватит все категории товаров с ограничением по возрасту.

Система, о которой идет речь, — это Единая биометрическая платформа. Она уже используется в разных сферах: от оформления электронной подписи до оплаты проезда и открытия бизнеса онлайн. Все данные в системе шифруются и не пересекаются с другой персональной информацией. А самое главное — пользователь сам решает, делиться ли своими данными и когда отозвать согласие на их обработку.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве создали центр биометрических испытаний.