«Ты готов?»: брат папы Римского раскрыл, что понтифик делал накануне избрания

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 62 0

Папа Римский Лев XIV смотрел драму «Конклав» накануне избрания

Что делал Папа Римский накануне избрания

Фото: Reuters/Amanda Perobelli

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Будущий понтифик волновался перед заседанием и решил отвлечься.

Накануне заседания кардиналов в Сикстинской капелле Папа Римский Лев XIV посмотрел фильм «Конклав». Сделал он это для того, чтобы знать, как себя вести во время голосования и чего от него ожидать. Об этом рассказал его старший брат Джон Прево в интервью NBC Chicago.

Он поделился, что будущий понтифик волновался перед голосованием. Чтобы отвлечь брата, Джон спросил у него в шутку? смотрел ли тот фильм «Конклав». И получил утвердительный ответ.

«Я спросил: „Ты готов к этому? Ты смотрел фильм ‚Конклав‘, чтобы знать, как себя вести?“ А он только что закончил смотреть фильм», — рассказал старший Прево.

Белый дым, который извещает народ об избрании нового папы Римского, пошел из трубы Сикстинской капеллы 8 мая.

Драма «Конклав» вышла в 2024 годe. В основу сценария лег роман Роберта Харриса 2016 годf. Сюжет стал практически пророческим: в нем рассказывается, как после внезапной смерти Папы Римского кардиналы готовятся к выборам нового главы католической Церкви.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что понтифик обозначил главную проблему человечества. По его словам, искусственный интеллект губителен для фундаментальных ценностей.

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