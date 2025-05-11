Угроза фундаментальным ценностям: новый Папа Римский назвал главную проблему человечества

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 19 0

Папа Римский Лев XIV: развитие ИИ противоречит фундаментальным ценностям

«Главная проблема»: новый Папа Римский обозначил проблему человечества

Фото: Reuters/Simone Risoluti

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Понтифик решил продолжить курс предшественника Франциска.

Новый Папа Римский Лев XIV, в миру Роберт Фрэнсис Прево, обозначил искусственный интеллект (ИИ) как одну из главных проблем человечества. Об этом стало известно из сообщения телекомпании Al Jazeera.

По словам папы, развитие ИИ и его внедрение в общечеловеческие процессы угрожает фундаментальным ценностям. Среди основных направлений, на которые негативно влияет искусственный интеллект, считает понтифик, — защита человеческого достоинства, принципы справедливости и права трудящихся.

Такая позиция служителя Церкви продолжает линию его предшественника Франциска (Хорхе Марио Бергольо. — Прим. ред.), который уделял особое внимание этическим вопросам в сфере технологического прогресса.

В своей речи Лев XIV пообещал кардинально не менять курс и продолжать ориентироваться на основные приоритеты папы Римского Франциска. К том уже он призвал к сохранению «драгоценного наследия» Франциска I, которое, как он отметил в обращении, заключалось в «мужественном и доверительном диалоге с современным миром в его различных компонентах и реалиях».

Ранее, писал 5-tv.ru, в МИД РФ выразили надежду на продолжение российско-ватиканского диалога в связи с назначением нового Папы Римского.

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