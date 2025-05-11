Путин прослезился во время презентации фильма о Великой Отечественной войне

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 26 0

Президент пообещал посмотреть картину полностью.

Путин прослезился во время презентации фильма о Великой Отечественной войне

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

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Президент РФ Владимир Путин не сдержал слез во время просмотра кадров фильма «В списках не значился». Эксклюзивные кадры с лидером страны опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Что значит для Путина подвиг народа в Великой Отечественной войне: пронзительные кадры, которые еще никто не видел», — подписал он пост.

На видео можно увидеть, как президент внимательно смотрит отрывки фильма на экране. А в глазах у него стоят слезы.

Видео с Владимиром Путиным снято на презентации трейлера в рамках просветительского федерального марафона «Знание. Первые». Фильм представили главе государства в конце апреля в Музее Победы на Поклонной горе. После просмотра президент похвалил работу режиссера Сергея Каратаева и пообещал посмотреть картину полностью.

Кинолента «В списках не значился» посвящена героям Брестской крепости. Премьера состоялась 1 мая.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Музей Победы стал площадкой для проведения автопробега «Круг Победы». В ретро-параде приняли участие более 300 автомобилей.

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