Более 300 автомобилей приняли участие в ретро-параде «Круг Победы»

На мероприятие приехали жители Казахстана, Киргизии и Белоруссии.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Москве в автопробеге «Круг Победы» приняли участие более 300 автомобилей, мотоциклов и автобусов. Мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В колонне можно было увидеть как классические автомобили, произведенные в середине ХХ века, так и современные модели. В ходе пробега представили и уникальные образцы, которые в свое время перевозили исторических личностей. Например, в кругу проехала знаменитая «Чайка», в которой Гагарин сидел на параде в честь его первого полета в космос. А также жителям и гостям столицы показали кабриолет Иосифа Сталина, автомобили Никиты Хрущева, Леонида Брежнева и Бориса Ельцина.
Сделать фотографии с ретромашинами и пообщаться с водителями мог каждый желающий. На автопробег приехали не только россияне, но и участники из Казахстана, Киргизии, Белоруссии и других стран.
Символично, что ретропарад закончился возле Музея Победы на Поклонной горе. Участники и гости по завершении мероприятия возложили цветы к Вечному огню, а также посетили новую выставку «Путь к Победе».
Автопробег проводится ежегодно, в этом году он прошел в юбилейный десятый раз.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что свыше 7 миллионов россиян присоединились к виртуальной минуте молчания в День Победы.
- 10 мая
- Президент Бразилии: вся Европа должна была находиться в Москве 9 мая
- 10 мая
- Мадуро возложил цветы к монументу «Мать-Родина» в Петербурге
- 10 мая
- Свыше 7 миллионов россиян присоединились к виртуальной минуте молчания в День Победы
- 10 мая
- «Мы безумно скучаем»: Алсу почтила память бабушки-ветерана
- 10 мая
- «Я встретила войну в Сталинграде»: Пахмутова записала трогательное послание
- 10 мая
- Ким Чен Ын назвал День Победы общим для России и КНДР праздником
- 10 мая
- Пушков: у России ведущая роль в установлении нового миропорядка
- 10 мая
- Сила мотивации: тренера ХК «Подольск» Плющева вдохновляют подвиги времен ВОВ
- 10 мая
- Дружественная дипломатическая атмосфера: как прошли встречи Путина с мировыми лидерами
- 10 мая
- Сотни жителей Эстонии посмотрели парад Победы
Читайте также
80%
Нашли ошибку?