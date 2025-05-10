Более 300 автомобилей приняли участие в ретро-параде «Круг Победы»

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 792 0

На мероприятие приехали жители Казахстана, Киргизии и Белоруссии.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

В Москве в автопробеге «Круг Победы» приняли участие более 300 автомобилей, мотоциклов и автобусов. Мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В колонне можно было увидеть как классические автомобили, произведенные в середине ХХ века, так и современные модели. В ходе пробега представили и уникальные образцы, которые в свое время перевозили исторических личностей. Например, в кругу проехала знаменитая «Чайка», в которой Гагарин сидел на параде в честь его первого полета в космос. А также жителям и гостям столицы показали кабриолет Иосифа Сталина, автомобили Никиты Хрущева, Леонида Брежнева и Бориса Ельцина.

Сделать фотографии с ретромашинами и пообщаться с водителями мог каждый желающий. На автопробег приехали не только россияне, но и участники из Казахстана, Киргизии, Белоруссии и других стран.

Символично, что ретропарад закончился возле Музея Победы на Поклонной горе. Участники и гости по завершении мероприятия возложили цветы к Вечному огню, а также посетили новую выставку «Путь к Победе».

Автопробег проводится ежегодно, в этом году он прошел в юбилейный десятый раз.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что свыше 7 миллионов россиян присоединились к виртуальной минуте молчания в День Победы.

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