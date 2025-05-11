В Таллине вандалы облили краской памятник Воину-освободителю

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Злоумышленники оставили надписи на эстонском языке.

В Таллине вандалы облили краской памятник Воину-Освободителю

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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В Таллине вандалы изрисовали монумент советским воинам, освободившим город от нацистов. Как сообщило издание Postimees со ссылкой на полицию, на кладбище Сил обороны «Бронзового солдата» облили белой краской и оставили надписи на эстонском языке.

По словам руководителя оперативного бюро Вайко Вахера, правонарушение уже зафиксировано, ведется административное производство. Предположительно, в инциденте участвовали двое неизвестных. Это не первый случай нападения на памятник за последние годы.

Очистку монумента взял на себя Эстонский военный музей. Силовики ведут проверку и обещают принять меры по установлению личностей вандалов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Берлине у мемориала в честь солдат Красной Армии разместили фотографию деда украинского президента Владимира Зеленского — Семена Зеленского, снабдив ее подписью: «Товарищи, простите за внука-предателя». По архивным сведениям, Семен Зеленский участвовал в Берлинской операции, сражался на Зееловских высотах и завершил войну в центре столицы Германии 2 мая 1945 года.

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