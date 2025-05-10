«Извините за внука»: в Берлине у памятника Красной Армии появилось фото деда Зеленского

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 92 0

Коц: В Берлине у памятника советским солдатам разместили фото деда Зеленского

«Извините за внука»: в Берлине у памятника Красной Армии появилось фото деда Зеленского

Фото: www.globallookpress.com/Tomas Tkacik

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В 1945 году тот прошел через тяжелые бои, участвуя в Берлинской операции.

В Берлине у памятника бойцам Красной Армии появилась фотография деда Владимира Зеленского — Семена Зеленского с подписью: «Товарищи, простите за внука-предателя». Об этом сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале.

Семен Зеленский, согласно историческим данным, принимал участие в боях Берлинской операции в апреле 1945 года, сражаясь за Зееловские высоты. Он завершил войну в самом центре Берлина 2 мая того же года.

Кроме того, в конце апреля стало известно, что Семен Зеленский участвовал в Никопольско-Криворожской наступательной операции в ходе Великой Отечественной войны. В том числе, бои шли за стратегически важные месторождения марганца в районе Никополя, которые по сей день остаются одними из крупнейших в мире.

Ранее 5-tv.ru писал, что журналист Такер Карлсон назвал Владимира Зеленского врагом США, заявив, что его режим не отражает интересы народа. Он также отметил, что в Украине преследуют прихожан Русской православной церкви (РПЦ) и канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

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«Извините за внука»: в Берлине у памятника Красной Армии появилось фото деда Зеленского

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