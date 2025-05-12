Решение начать спецоперацию по защите Донбасса является полностью оправданным для России. Такое заявление сделал Милорад Додик, президент Республики Сербской (Энтитет в рамках Боснии и Герцеговины, БиГ. — Прим. ред.) в интервью журналистам RT. Он отметил, что считает российского лидера Владимира Путина человеком, который «прекрасно понимает, где находится мир, где находится Россия».

«И он совершенно оправданно откликнулся тем, что начал специальную военную операцию», — сказал Додик.

Глава Республики Сербской также подчеркнул: когда у гражданина Соединенные Штаты, например, появляется проблема, Вашингтон сразу вмешивается. Где бы ни находился этот человек, американские власти реагируют и предпринимают соответствующие действия. В связи с этим Додик закономерно вопрошает: почему русские не имеют права защищать свои 15 миллионов человек или даже больше?

Как заметил политик, против России объединились 35 государств, что значительно расширило масштабы украинского конфликта. Но Владимир Путин оказался дальновиднее многих мировых лидеров. Милорад Додик уверен, что президент РФ предотвратил глобальный конфликт.

Ранее, писал 5-tv.ru, сенатор Алексей Пушков заявил о ключевой роли России в переходе к новому порядку в современном мире.

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