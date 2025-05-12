Четыре подряд: когда ждать следующих длинных выходных

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 1 219 0

Четыре выходных подряд ждут россиян из-за празднования Дня России

Следующие длинные выходные ожидают россиян в июне на День России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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В итоге рабочая неделя продлится всего три дня.

Следующие длинные выходные будут в июне на праздновании Дня России — они продлятся с 12 по 15 число. Соответствующая информация опубликована в производственном календаре на текущий год.

Рабочая неделя продлится всего лишь три дня. С 9 по 11 июня, причем последний день будет сокращен на один час. Выходные начнутся с 12 июня, поскольку будет отмечаться День России. Отдохнуть получится и 13 числа из-за переноса другого государственного праздника — 8 марта в соответствии с постановлением правительства РФ.

А уже 14 и 15 наступают обычные выходные — суббота и воскресение. Поэтому в общей сложности получается четыре дня отдыха.

История праздника связана с принятием Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года. Документ признал равноправие политических партий. Однако тем самым был запущен процесс распада СССР и отделением РФ в качестве самостоятельного государства. В 1994-м День России имел другие название — День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в центре Донецка активисты развернули 200-метровый флаг Донецкой народной республике (ДНР) в память об обретении независимости республики в 2014 году.

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