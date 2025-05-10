В Донецке развернули 200-метровый флаг ДНР в память о независимости

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 26 0

Его протянули от площади Ленина до здания городской администрации.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В центре Донецка активисты развернули 200-метровый флаг ДНР в память об обретении независимости республики в 2014 году. Кадры с мероприятия публикует 5-tv.ru.

Его протянули от площади Ленина до здания городской администрации. Этот маршрут был выбран неслучайно — ведь именно там в 2014 году происходили важные события «Русской весны».

В мероприятии приняли участие более 200 человек. Среди них — студенты, активисты организаций «Молодая Республика» и «Молодая Гвардия Единой России» ДНР, а также врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков и министр молодежной политики Кирилл Макаров.

До этого глава ДНР Денис Пушилин поздравил россиян с 80-летием Великой Победы, которая досталась нам ценой в десятки миллионов жизней. Он отметил, что и в этот раз Победа будет обязательно за Россией.

«И снова, как и в Великую Отечественную войну, бок о бок сражаются воины из разных городов России за свое Отечество, за своих братьев. И, как и 80 лет назад, Победа непременно будет за нами. С праздником, друзья! С Днем Победы!» — сказал Пушилин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что участники СВО в День Победы провели акцию «Бессмертный полк» прямо на боевых позициях. Бойцы прошествовали со снимками своих родственников, воевавших в Великой Отечественной войне, по настилам в окопах.

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