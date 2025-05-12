«Маскировка довольно большой дозы»: почему нельзя запивать алкоголь газировкой

Врач назвала норму таких напитков для мужчин и женщин.

Смешивать алкоголь и газировку крайне не рекомендуется, поскольку такой коктейль значительно усиливает нагрузку на организм. Об этом рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина в беседе Газета.ру.

К первой причине эксперт отнесла тот факт, что из-за напитков с пузырьками спиртное быстрее всасывается в кровь. Следовательно, человек быстрее и сильнее пьянеет, чем планировалось.

К тому же, подобное смешивание создает двойной удар по печени и поджелудочной. Органы вынуждены в спешке перерабатывать все по отдельности. Если таких коктейлей не одна штука, а несколько, то происходит перегрузка.

Как отметила врач, третья опасность алкоголя и газировки — высокая калорийность. Ведь в них содержаться десятки грамм сахара. Причем калории пустые, они не насыщают организм. Наоборот, спиртные напитки усиливают аппетит.

Четвертая причина — скачки сахара из-за газировки. Алкоголь же в этом случае замедляет переработку вещества. Подобные эксперименты могут привести к сильной слабости, дрожи и потливости.

В-пятых, это сочетание создает более тяжелое похмелье. Поскольку усиливает обезвоживание и нарушает электролитный баланс. Утром человека будет ждать слабость, тошнота и полное ощущение разбитости.

«Важно понимать, что коктейль — это не „легкий напиток“, а зачастую маскировка довольно большой дозы алкоголя плюс сахара. Вот как это выглядит по факту», — сказала нутрициолог.

Чтобы избежать проблем, она посоветовала соблюдать меру в употреблении алкогольных коктейлей. Для женщин безопасная норма на вечер максимум один коктейль. Для мужчин до двух напитков.

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