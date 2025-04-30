«Под ударом»: врач описала последствия частых шашлычных застолий

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 26 0

Врач Смирнова: злоупотребление шашлыком и алкоголем грозит гастритом и язвой

последствия долгих шашлычных застолий

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Важно, что было вкусно, а не грустно.

Многие проведут майские праздники на пикниках, где, весьма вероятно, будут шашлык, другая жирная пища и алкоголь. Но даже в выходные стоит соблюдать умеренность в питании, чтобы сохранить здоровье. Об этом изданию Lenta.ru рассказала эндокринолог Галина Смирнова.

В праздничных застольях нет ничего плохого, подчеркнула врач. Если же они длятся день за днем и становятся обыденностьью, пора бить тревогу — риск развития или рецидива хронических патологий возрастает. Прежде всего, от регулярных пиршеств и возлияний страдает ЖКТ — слизистая очень терпелива, но постоянное раздражение «праздничной» пищей и алкоголем могут привести в гастриту и даже язве желудка.

Также от жирного мяса и алкоголя в опасности поджелудочная железа — набор веса не тах страшен по сравнению с панкреатическими болями.

«Сердечно-сосудистая система также под ударом из-за такого питания: регулярные большие дозы алкоголя и тяжелой пищи провоцируют гипертонию и атеросклероз», — добавила эндокринолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким шашлыком начать сезон пикников в 2025 году. При этом не стоит забывать, почему шашлык и пиво — плохая пара.

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