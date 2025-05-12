Западные страны больше говорят, чем на самом деле делают.

Страны Европейского союза (ЕС) не в состоянии оказывать Украине ту поддержку, которую они постоянно обещают Незалежной. Об этом в эфире телеканала CNN рассказал экс-министр иностранных дел, а ныне специальный помощник главы Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим.

«Европейцы создают впечатление, что они смогут оказывать Украине неограниченную поддержку. Однако я не уверен, что это действительно будет так», — поделился дипломат.

Кроме того, Аморим сообщил, что все участники кризиса должны немедленно начать мирные переговоры для того, чтобы заняться поисками оптимального компромисса, так как достичь идеального соглашения, устраивающего обе стороны, будет довольно сложно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о необходимости присутствовать в Москве на Дне Победы ряд европейских стран, включая Францию и Германию.

Лидер государства недоумевает, как можно критиковать страну, которая потеряла в годы Великой Отечественной войны 26 миллионов человек. Он также добавил, что Бразилия будет и дальше отмечать День Победы.