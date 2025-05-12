В отношении Егора Крида возбудили дело

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 58 0

Санкт-Петербургское УФАС начало расследование после жалобы одного из граждан России.

В отношении Егора Крида возбудили дело

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

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В отношении певца Егора Крида и исполнителя Toxis (Андрея Смелянского. — Прим. ред.) возбуждено административное дело из-за рекламы алкоголя в музыкальном клипе. Об этом сообщили в Управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по городу Санкт-Петербургу.

Сообщается, что в ведомство обратился российский гражданин с просьбой проверить музыкантов. В УФАС установили, что в ролике действительно присутствует демонстрация виски, а пометка о рекламе отсутствует. Кроме того, сноски о вреде алкоголя с предупреждением Минздрава РФ также нет.

Исполнители нарушили сразу несколько пунктов закона о рекламе, сейчас сотрудники Управления проверяют все обстоятельства. В случае, если вина Крида и Смелянского будет доказана, музыканты будут обязаны заплатить штраф.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мировой суд в Москве принял решение взыскать с заслуженной артистки РФ Ларисы Гузеевой задолженность по оплате коммунальных платежей. Уточняется, что судебный приказ о взыскании средств был вынесен. Иск заявлял АО «Мосводоканал», решение по нему было принято в марте и уже вступило в силу.

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В отношении Егора Крида возбудили дело

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