Суд взыскал с Ларисы Гузеевой долги за ЖКУ

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 55 0

Телеведущая не в первый раз выплачивает штраф.

Суд взыскал с Гузеевой задолженность по оплате коммунальных платежей

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Мировой суд в Москве принял решение взыскать с заслуженной артистки РФ Ларисы Гузеевой задолженность по оплате коммунальных платежей. Об этом сообщается на официальном сайте инстанции.

Уточняется, что судебный приказ о взыскании средств был вынесен. Иск заявлял АО «Мосводоканал», решение по нему было принято в марте и уже вступило в силу.

Сумма задолженности не уточняется.

Ранее раз суд обязал Гузееву возместить ущерб своей соседке — все из-за недобросовестной работы строителей. В процессе ремонта работники слишком сильно били по стене — вскоре соседка обнаружила в своей новой и недавно застрахованной квартире трещины на стенах.

Женщина высказала претензии Гузеевой, но та отказалась решать вопрос мирным путем. В следующий раз стороны встретились уже в суде. Страховая компания потребовала от актрисы 100 тысяч рублей. Суд удовлетворил ходатайство — необходимо было выплатить компенсацию, но в меньшем размере.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Лариса Гузеева раскритиковала образ Розы Сябитовой.

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