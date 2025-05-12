В возрасте 92 лет умерла народная артистка РСФСР балерина Алла Осипенко
Фото: © РИА Новости/Леся Полякова
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Ей было 92 года.
Умерла народная артистка РСФСР балерина Алла Осипенко. Ей было 92 года. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского Михайловского театра.
Ученица Агриппины Вагановой, Осипенко покоряла сцену с уникальной пластичностью и выразительностью. Она танцевала как в классическом репертуаре, так и в новаторских постановках ведущих хореографов XX века — от Леонида Якобсона до Юрия Григоровича и Бориса Эйфмана. На пике карьеры Осипенко исполнила одну из своих самых ярких ролей — Клеопатру в балете Игоря Чернышева «Антоний и Клеопатра».
После завершения танцевальной карьеры Алла Осипенко посвятила себя педагогической работе.
«Она была источником вдохновения и настоящим воплощением петербургской балетной школы, и сегодня ее наследие продолжает жить в учениках и зрителях, которые помнят лучезарную улыбку и огненный темперамент Аллы Осипенко», — написали в Telegram-канале Михайловского театра.
Информация о времени и месте прощания с великой артисткой будет сообщена позднее.
Ранее 5-tv.ru писал, что умер в возрасте 87 лет экс-глава ЦБ РФ Виктор Геращенко.
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