Экс-глава ЦБ РФ Виктор Геращенко умер в возрасте 87 лет

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 33 0

Он дважды занимал пост руководителя в Госбанке СССР и дважды — в Центральном банке России.

Экс-глава ЦБ РФ Виктор Геращенко умер в возрасте 87 лет

Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На 88-м году жизни не стало Виктора Геращенко, который ранее занимал пост главы Центрального банка Российской Федерации. Об этом стало известно из сообщения агентства «Москва» со ссылкой на родных и близких покойного.

Подробности о кончине Геращенко не раскрываются.

Виктор Геращенко родился 21 декабря 1937 года в городе Ленинграде в семье, где отец был банкиром. После завершения обучения в Московском финансовом институте он начал свою карьеру в Государственном банке СССР в качестве бухгалтера. В 1989 году он занял руководящую должность в системе регулирования.

Геращенко был единственным человеком в истории страны, который четырежды занимал пост руководителя главного банка: дважды в Госбанке СССР и дважды в Центральном банке.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти поэта Евгения Клюева.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.86
-0.10 92.14
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:46
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9
23:20
В Мадриде прошло масштабное шествие «Бессмертного полка»
23:00
Экс-глава ЦБ РФ Виктор Геращенко умер в возрасте 87 лет
22:40
Три человека пострадали при ракетном ударе ВСУ по Рыльску в Курской области
22:20
«Он испугался и убежал»: как юный герой спас девушку от похищения
21:50
Спас мальчик: в Волгодонске задержали мужчину, пытавшегося похитить девушку

Сейчас читают

«Если Водолей, то все»: как Инстасамка выбирает футболистов в свой клуб
«Играли с тряпочкой»: растоптавшие флаг дети в Обнинске рассказали о своем поступке
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу