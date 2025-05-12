Умерла вдова режиссера Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 120 0

Заслуженной артистке РФ было 94 года.

Умерла вдова режиссера Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Умерла вдова режиссера Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова. Об этом сообщил Союз кинематографистов РФ.

«10 мая 2025 года на 95-м году ушла из жизни любимая актриса многих поколений, заслуженная артистка Российской Федерации Нина Павловна Гребешкова», — говорится в публикации Союза в Telegram-канале.

Гильдия актеров выразила соболезнования, отметив, что Нина Павловна была не только прекрасной актрисой, но и светлым, добрым человеком.

За свою творческую карьеру она исполнила 130 киноролей, но зрители больше всего полюбили ее за игру в кинокартинах ее супруга — режиссера Леонида Гайдая. Она воплощалась во врача психиатрической больницы в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»; в Надежду — любимую Семена Горбункова в «Бриллиантовой руке»; в Анну Горбушкину в картине «Не может быть!»; тетю Клаву в фильме «Спортлото-82» и многих других.

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Умерла вдова режиссера Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова

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