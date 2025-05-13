Несчастный случай или убийство? Тело девушки нашли на заборе рядом с пермским баром

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Тело 18-летней девушки нашли на заборе в Перми

Тело 18-летней девушки нашли на заборе в Перми

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Возбуждено уголовное дело.

Ночью 11 мая в Перми, в микрорайоне Закамск, рядом с баром местные обнаружили жуткую картину — на металлическом заборе висело тело молодой девушки, Надежды Важаковой, ей было 18. Предварительно, смерть наступила от проникающего ранения и массивного внутреннего кровотечения, сообщил источник 5-tv.ru. Официальная версия — несчастный случай, но семья девушки в это не верит.

Сестра погибшей Полина рассказала, что Надежда ушла в бар с подругой. На камерах видно, как она еле держалась на ногах — уровень алкоголя в крови превысил пять промилле. Подруга в ту ночь потеряла ее из виду и уехала на такси. Уже через пару часов Надежду нашли мертвой — ее тело зацепилось за металлические пики ограды. 

«Я могу предположить, что ее увезли какие-то мужчины и, возможно, изнасиловали, так как у нее была расстегнута ширинка. Кроме того, она висела в совсем неестественной позе — сама бы она так не смогла бы повиснуть», — рассказала Полина корреспонденту «КП-Пермь».

 

По одной из предварительных гипотез, Надежда попыталась перебраться через забор, споткнулась, зацепилась одеждой и буквально напоролась на острые пики. Охрана бара вызвала экстренные службы, но было уже поздно.

Место происшествия сейчас охраняет полиция. По словам собеседника 5-tv.ru, в  районе тихо, никаких протестов или волнений нет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что актер Руслан Алдонин заявил о нападении.

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