«Меня нашли без сознания»: актер Руслан Алдонин заявил о нападении

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 57 0

На актера Руслана Алдонина напали в ночь на 9 мая

Фото, видео: Instagram*/ruslan_aldonin1984; 5-tv.ru

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Также у него отобрали паспорт во время избиения.

Актер Руслан Алдонин в ночь на 9 мая стал жертвой нападения в районе Цветного бульвара. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

«Все, что я помню: я убегал от троих людей. А то и больше», — сказал Алдонин.

Инцидент произошел рядом с одним из местных баров. В результате стычки был утерян паспорт актера. По предварительным данным, состояние здоровья Руслана не вызывает опасений, однако он не может восстановить полную картину произошедшего.

В своем обращении артист призвал не злоупотреблять алкоголем и попросил добросовестных людей вернуть его документы.
Алдонин известен зрителям по ролям в сериалах «Беспринципные» и «Слепая», а также в фильме «Моя мама — шпион».

Ранее 5-tv.ru писал, что в подмосковной деревне Соколово (Шаховский городской округ) медведь напал на мужчину по имени Сергей. Он отправился в лес в поисках сброшенных лосиных и оленьих рогов и в чаще столкнулся с хищником. Медведь ранил его, но не стал добивать. Несмотря на травмы, Сергей смог связаться с родственниками и вызвать спасателей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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