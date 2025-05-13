Крокодилы, бегемоты? Кабмин утвердил список запрещенных к содержанию животных

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 28 0

Кабмин запретил россиянам содержать носорогов и крокодилов

Кабмин переутвердил перечень запрещенных к содержанию животных

Фото: 5-tv.ru

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Распоряжение вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

В России переутвердил перечень животных, запрещенных к содержанию в качестве домашних питомцев. Распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Всего в список попал 121 вид. Согласно ему, нельзя содержать таких пресмыкающихся, как кобры, мамбы, тайпаны и питоновы, ядозубы, комодские вараны, крокодилы и некоторые виды черепах.

Самый обширный класс — млекопитающие. Это гиены, слоны, бегемоты, носороги, большие кошки, а также приматы и дикобразы. Среди этого есть и привычные для России звери. Например, медведи, лисы и волки.

Вместе с тем нельзя содержать в домашних условиях водные виды животных. К ним относятся некоторые представители млекопитающих. В том числе, тюлени, моржи, ламатины и китообразные. Такие рыбы, как акулы, каты, мурены и электрические угри.

В списке также присутствует раздел о птицах. Запрещено держать дома страусов, пеликанов, фламинго, журавлей, пингвинов и сов. Естественно, в перечне находятся паукообразные, к ним относятся ядовитые пауки и скорпионы.

Представитель правительства подчеркнул, что аналогичный список был утвержден правительством в 2019, но сейчас его обновили. Распоряжение вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Приморье на волю выпустили двух амурских тигрят.

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