Трогательное прощание: в Приморье на волю выпустили двух амурских тигрят

Появились трогательные кадры из Приморья. Там на волю выпустили двух амурских тигров.

С подопечными попрощались сотрудники центра, где семейство хищников проходило реабилитацию. Перед тем как покинуть убежище и отправиться домой в тайгу, они сильно нервничали.

Брат и сестра остались без матери совсем маленькими. Не боялись людей и охотились на домашних на животных. После этого тигрят забрали в центр, где выхаживали. А теперь вернули в природу, подальше от деревень и поселков.