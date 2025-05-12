Трогательное прощание: в Приморье на волю выпустили двух амурских тигрят

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Хищники прошли курс реабилитации в специализированном центре после того, как остались без матери. Их отправили обратно в естественную среду обитания.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

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Появились трогательные кадры из Приморья. Там на волю выпустили двух амурских тигров.

С подопечными попрощались сотрудники центра, где семейство хищников проходило реабилитацию. Перед тем как покинуть убежище и отправиться домой в тайгу, они сильно нервничали.

Брат и сестра остались без матери совсем маленькими. Не боялись людей и охотились на домашних на животных. После этого тигрят забрали в центр, где выхаживали. А теперь вернули в природу, подальше от деревень и поселков.

 

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