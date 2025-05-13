В Бурятии объявили режим ЧС из-за лесных пожаров

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 31 0

В регионе зафиксировали уже 22 случая возгорания.

В Бурятии объявили режим ЧС из-за лесных пожаров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Алферов

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В Бурятии объявлен режим «чрезвычайной ситуации» регионального значения из-за лесных пожаров. Об этом сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

«Решением республиканской комиссией по чрезвычайным ситуациям на территории лесов республики с 13 мая введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения, доступ в лес закрыт», — отметили в ведомстве.

В агентстве подчеркнули, что с начала пожароопасного сезона было зарегистрировано 174 случая возгорания в лесу. При этом все они возникли по вине человека, более 90% — из-за неосторожного обращения с огнем.

По состоянию на утро 13 мая в регионе действует 22 лесных пожара в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах — на общей площади 53 208 гектаров. На месте работает 533 человека. Задействовано 102 единицы техники. Причем за минувшие сутки удалось потушить огонь на 16,6 тысячи гектарах.

В связи с этим граждан призвали соблюдать наложенные ограничения, а также незамедлительно сообщать об обнаружении огня или задымления. Вместе с тем в ведомстве предупредили, что за несоблюдение правил пожарной безопасности виновным грозит административная или уголовная ответственность.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Якутии зафиксировали 14 лесных пожаров.

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