В Якутии зафиксировали 14 лесных пожаров на площади более 1700 гектаров

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 25 0

Около 300 сотрудников МЧС задействованы в работе по ликвидации.

В Якутии тушат 14 лесных пожаров на площади более 1700 гектаров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Суворов

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Специалисты занимаются тушением 14 лестных пожаров, бушующих к текущему часу в Якутии. Общая площадь возгораний составляет более 1700 гектаров. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы регионального министерства экологии.

«На данный момент ведется работа по тушению 14 лесных пожаров на общей площади 1 794,05 га», — отметили в Telegram-канале ведомства.

По имеющимся данным, горение распространяется в лесах Верхоянский, Вилюйский, Мегино-Кангаласский, Усть-Алданский, Эвено-Бытантайский и Чурапчинский улус.

При этом, как объявили в пресс-службе, на тушении лесных возгораний работают 288 специалистов, а также в нем задействовано 26 единиц техники.

До этого в агентстве лесного хозяйства Бурятии, 9 мая, сообщали, что площадь пожаров в лесах республики в течение сутки возросла до 24,7 тысяч гектаров. Уточнялось, в Баунтовском и Еравнинском районах было зафиксировано 18 возгораний.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что десятки домов сгорели около Читы из-за бушующих в регионе лесных пожаров.

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