Муж экономить не любил: кому достанется наследство Нины Гребешковой

Какое имущество осталось у артистки?

Наследство заслуженной артистки России Нины Гребешковой достанется ее единственной дочери — Оксане Гайдай. Об этом пишет KP.RU.

По информации издания, у вдовы режиссера Леонида Гайдая нет никаких «несметных богатств». Семья артистки живет скромно, но достойно. Вопреки слухам, после смерти Гайдая огромного наследства Гребешкова не получила. Вместе с дочерью они унаследовали от мужа и отца дачу и квартиру.

Известно, что Леонид Гайдай был равнодушен к материальным ценностям и не любил экономить. Все сбережения предпочитал тратить на семью и работу. Поговаривают, что режиссер как-то потратил 200 советских рублей из собственного кармана, чтобы накрыть царский стол для съемок в фильме «Иван Васильевич меняет профессию».

В 1959 года Гайдай получил двухкомнатную квартиру рядом с метро «Аэропорт», куда и переехал с женой Ниной Гребешковой и дочерью. После его смерти вдова жила там одна. Теперь средняя цена «двушки» в этом районе составляет 20 миллионов руб. Площадь жилья — 50 квадратных метров.

Лето Нина Павловна любила проводить на даче, которая тоже досталась ей в наследство от режиссера в Подмосковье в СНТ Мосфильм 2. После смерти Гайдая злоумышленники подожгли дачу. Дом потом восстановили — получился он скромным. Обустроить жилье артистке дважды помогала съемочная группа известной телепередачи о ремонте. Средняя цена похожей дачи, по данным KP.RU, составляет пять миллионов рублей.

Теперь Оксана является единственной наследницей первой очереди, собственницей недвижимости родителей, а в будущем эта квартира и дача достанется их единственной внучке Ольге.

Вдова режиссера Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова ушла из жизни 10 мая на 95-м году. Известно об этом стало сегодня, сообщил печальное известие Союз кинематографистов РФ.

За свою творческую карьеру она исполнила 130 киноролей, но зрители больше всего полюбили ее за игру в кинокартинах ее супруга — режиссера Леонида Гайдая. Она воплощалась во врача психиатрической больницы в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»; в Надежду — любимую Семена Горбункова в «Бриллиантовой руке»; в Анну Горбушкину в картине «Не может быть!»; тетю Клаву в фильме «Спортлото-82» и многих других.

Нину Павловну Гребешкову похоронят 14 мая рядом с мужем — на Кунцевском кладбище.

Ранее 5-tv.ru писал, чем запомнилась зрителям Нина Гребешкова.