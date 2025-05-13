Муза Гайдая, царица эпизода: чем запомнилась зрителям Нина Гребешкова

На 95-м году ушла из жизни актриса, которую любили многие поколения, заслуженная артистка России Нина Гребешкова. За свою карьеру она сыграла больше 130 ролей, многие — эпизодические. Но так попасть в образ, так вжиться в своего героя могла только Нина Гребешкова. И именно этот талант раскрыл в ней муж, режиссер Леонид Гайдай, с которым они прожили вместе 40 лет.

Роль в фильме «Бриллиантовая рука» Нина Гребешкова сыграла так убедительно, что зрители были уверены: она и в жизни — жена актера Юрия Никулина. А ведь поначалу артистка даже не хотела сниматься. Настолько невыразительным показался ей образ супруги незадачливого Семена Семеновича Горбункова.

«У Нонны Мордюковой — роль, у Светличной — роль. То есть характеры — там все это выписано. А это, я говорю, что такое?», — рассказывала заслуженная артистка РФ Нина Гребешкова.

Тогда режиссер Леонид Гайдай доверил Гребешковой исправить сценарий. И не прогадал: с ее легкой руки в комедию вошли незабываемые эпизоды, а фразы из них стали крылатыми.

«Бриллиантовая рука» принесла Нине Гребешковой всенародную любовь и славу, когда ей было уже 38 лет, а за плечами — множество ролей.

Девочка из простой семьи — дочь маляра и портнихи — она с детства мечтала стать преподавателем. Но однажды отец ее школьной подруги, поэт Владимир Луговской, так увлекательно рассказал об актерской профессии, что Нина поняла — вот ее судьба. Она поступила во ВГИК с первой же попытки и еще студенткой начала так часто сниматься в кино, что приходилось пропускать занятия. Впрочем, это не помешало ей блестяще окончить учебу.

Даже невероятно требовательный директор «Мосфильма» Иван Пырьев был благосклонен к молодой актрисе, пригласил в картину «Испытание верности». Но самым важным режиссером Нина Гребешкова считала мужа — Леонида Гайдая, а самой главной своей ролью — роль его жены. Они познакомились студентами, прожили вместе сорок лет и воспитали дочь.

Врач психиатрической больницы в «Кавказской пленнице», царица Тамара в «Двенадцати стульях», Анна Горбушкина в «Не может быть!» — появление на экране Нины Гребешковой украшало любую гайдаевскую комедию. Но режиссер хотел, чтобы любимая супруга прежде всего была его музой и помощницей на съемочной площадке, поэтому больших ролей ей не давал. За что уже на закате жизни просил прощения.

Честная, скромная, добросердечная, после смерти Леонида Гайдая, чей уход она тяжело переживала, Нина Гребешкова нашла в себе силы вернуться на экран и даже в 90 лет радовала зрителей. И на все вопросы о своей жизни отвечала — она была счастливой.