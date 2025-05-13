Умерла народная артистка России Ольга Широкова

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 34 0

Знаменитость не дожила полгода до своего 80-летия. 9 мая ее муж вызвал скорую, но актриса отказалась от госпитализации.

Умерла народная артистка России Ольга Широкова

Фото: Telegram/Театр "Вишневый сад" п/р А.Вилькина/vishneviisad1995

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Народная артистка России Ольга Широкова умерла в возрасте 79 лет. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Ее муж народный артист РФ Александр Вилькин вызвал знаменитости скорую помощь 9 мая. Собеседник рассказал, что актриса была заторможена, и приехавшие медики отметили обострение хронического заболевания легких.

От госпитализации звезда Московского театрального центра «Вишневый сад» отказалась. Накануне утром ей вновь потребовалась медицинская помощь, но в стационар актриса вновь приняла решение не ехать. Уже вечером 12 мая Широкова ушла из жизни.

«Мы скорбим о кончине Ольги Александровны. Память о ней навсегда в наших сердцах», — подтвердила информацию источника 5-tv.ru пресс-служба театра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жила и умерла заслуженная артистка России Нина Гребешкова. Ей было 94 года. Она сыграла более 80 ролей в кино, но всенародную любовь ей принесли персонажи из комедий Леонида Гайдая, с которым актриса прожила 40 лет.

Гребешкова, например, сыграла жену героя Юрия Никулина в фильме «Бриллиантовая рука». А сама она говорит, что главная ее роль — «жена Гайдая».

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