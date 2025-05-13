Смертельная доза: что грозит бару, где напилась пермячка, найденная мертвой на заборе

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После гибели девушки бар «Пиво. Мясо» в Перми оказался под угрозой закрытия

После гибели девушки бар «Пиво. Мясо» в Перми оказался под угрозой закрытия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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При выяснении обстоятельств трагедии всплыли грубые нарушения работы заведения.

После трагедии в Перми, где у забора бара «Пиво. Мясо» обнаружили тело 18-летней девушки, заведение попало под пристальное внимание проверяющих органов. Как сообщил глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в разговоре с aif.ru, бару грозит административное наказание и, возможно, полное закрытие.

По официальным данным, в крови погибшей установили 5,8 промилле алкоголя. Это критическая доза, отметил врач-нарколог Василий Шуров. Чтобы ее достичь, нужно быстро выпить несколько бутылок крепкого спиртного.

Шапкин уверен: серьезная проверка неизбежна, и скорее всего, всплывут и другие нарушения — например, с персоналом или документацией. Предположения уже начали подтверждаться.

Проверка Роспотребнадзора выявила грубые санитарные нарушения: на кухне нарушались технологии приготовления еды, сотрудники игнорировали правила гигиены, а часть персонала работала без медкнижек. Решение о приостановке деятельности примет суд.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальная версия смерти 18-летней девушки— несчастный случай, но семья девушки в это не верит.

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