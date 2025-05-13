Национальная Медиа Группа победила в восьми номинациях АПКиТ

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 28 0

Наградой также стал специальный приз за вклад в развитие социально значимого контента.

Фото, видео: Известия/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Национальная Медиа Группа (НМГ) победила в восьми номинациях XII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) и получила специальный приз за вклад в развитие социально значимого контента. Премия АПКиТ присуждается кино- и телепроектам и представителям отрасли с 2013 года. Лауреатов премии выбирают продюсеры ведущих отечественных медиакомпаний. Очередная торжественная церемония награждения состоялась 13 мая. Проекты НМГ были признаны лучшими в следующих номинациях:

  • Лучший мини-сериал на ТВ (одна-четыре серии). Победил второй сезон сериала Пятого канала «Изгой. Нечисть»;
  • Лучший комедийный сериал. Победин телесериал «Инспектор Гаврилов»;
  • Лучший анимационный сериал. Победа досталась мультсериал «Три кота»;
  • Лучший документальный сериал. Приз взял проект «Тайны Карениной»;
  • Лучший полнометражный художественный фильм. Выиграла картина «Сто лет тому вперед»;
  • Лучшая работа художника-постановщика. Триумф отпраздновал ‍Сергей Иванов, работавший над сериалом «ГДР»;
  • Лучшая работа звукорежиссера. Победу одержал Владислав Вдовин, сериал «Комбинация»;
  • Лучшая актриса второго плана в сериале. Ей стала актриса из сериала «Инспектор Гаврилов» ‍Екатерина Стулова.

Специальный приз за вклад в развитие социально значимого контента генеральному директору НМГ Светлане Балановой вручили продюсер Сергей Сельянов и актриса театра и кино Елена Подкаминская. Баланова подчеркнула значимость высокой оценки многолетней работы компании по созданию медиапродуктов, способных вдохновлять на поступки, нести ценности и смыслы, формирующие растущую личность, и при этом давать инструменты решения социальных проблем.

НМГ стремится создавать больше контента, позитивно влияющего на людей и страну в целом. В числе таких проектов «День ангела» на Пятом канале, который за 12 лет помог найти семьи для 441 ребенка из детских домов, программа «День добрых дел», собравшая более пяти миллиардов рублей в помощь детям. Кроме того, телеканал «РЕН ТВ» каждый год привлекает около 600 миллионов рублей на лечение тяжелобольных детей, а программа «Время жить» на канале «Dомашний» ежегодно собирает более 60 миллионов рублей на помощь детям, нуждающимся в паллиативной помощи.

В контент производства НМГ интегрированы цифровые платформы помощи, такие как чат-бот «Трудно подросткам» и платформа «Пацаны меняются». Инклюзивное образование развивается через проект «Равлечеба с РЖЯ» на СТС kids. Также на каналах НМГ каждый год реализуется около 20 совместных кампаний социальной рекламы совместно с НКО, каждая из них собирает до миллиона рублей и увеличивает аудиторию НКО в несколько раз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что НМГ и Медиакорпорация Китая заключили соглашение о сотрудничестве.

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