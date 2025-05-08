НМГ и Медиакорпорация Китая заключили соглашение о сотрудничестве

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 984 0

Документ был подписан в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Фото, видео: 5-tv.ru

Национальная Медиа Группа (НМГ) и Медиакорпорация Китая (China Media Group) займутся совместным производством новостей, документальных фильмов и тематического контента. Соглашение о сотрудничестве было заключено сегодня, 8 мая, в ходе визита китайской делегации в РФ на торжественные мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне, в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Сотрудничество предполагает обмен и создание контента, а также взаимодействие в сфере технологий и профессиональный обмен опытом. Это направлено на развитие культурных связей и укрепление дружбы между Москвой и Пекином.

Гендиректор НМГ Светлана Баланова назвала это событие важным шагом для холдинга.

«Китай — давний, стратегически важный партнер для НМГ. Контент нашего производства уже пользуется успехом в Китае: мультсериал „Три кота“ набрал в Китае несколько миллиардов просмотров, в числе последних успешных продаж в Китай — художественный фильм „Лед — 3“. В этом году в России состоялась успешная премьера приключенческого детективного блокбастера „Красный шелк“, произведенного совместно с китайскими партнерами, получено удостоверение национального китайского фильма и прокатное удостоверение, надеемся на широкий прокат в Китае», — отметила Светлана Баланова.

Она добавила, что НМГ продолжит создавать контент, который будет интересен аудитории в обеих странах. Сотрудничество с ведущей медиакомпанией Китая откроет новые горизонты для передачи актуальной информации широкой аудитории. Это сотрудничество поможет сформировать новые стандарты в мировой медиаотрасли.

Подписание соглашения между медиахолдингами откроет новую страницу в отношениях между Россией и Китаем. Оно укрепит культурные и деловые связи между двумя странами, выразила уверенность Светлана Баланова.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.86
-0.10 92.14
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:28
Баланова назвала «Красный шелк» национальным фильмом в РФ и Китае
15:06
Росавиация прокомментировала ситуацию с отменой рейсов иностранных авиакомпаний
14:46
«Начала топить горе»: Муцениеце рассказала о проблемах с алкоголем после развода с Прилучным
14:36
Сергей Зверев набросился на девушку в сквере: «Стал выкручивать мне пальцы»
14:20
Звезда «Интернов» Пермякова раскрыла секрет резкого похудения: «Хочу прояснить»
14:06
НМГ и Медиакорпорация Китая заключили соглашение о сотрудничестве

Сейчас читают

«Золотой щит»: США переносят войну в космос — подробности
Грелись водкой и носили рюкзаки с кирпичами: как снимали «…А зори здесь тихие»
География Победы: какие памятники героям Великой Отечественной войны сохранились за рубежом
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу