В ЛНР задержали участника террористического батальона «Донбасс»*

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 23 0

Фигурант прошел подготовку на Украине.

В ЛНР задержали участника террористического батальона «Донбасс»*

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Участник военного батальона «Донбасс»* задержали в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщили представители следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по региону в официальном Telegram-канале. Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело согласно части 2 статьи 205,4 Уголовного кодекса (УК) России, регулирующей преступления, связанные с деятельностью террористических сообществ.

«Фигурант уголовного дела, пройдя специализированную подготовку на территории Украины, вступил в ряды 46-го отдельного штурмового батальона «Донбасс», — сказано в заявлении СК.

Обвиняемого доставили в подразделение Следственного комитета, вскоре после этого он начал давать признательные показания. Следователи намерены запросить у суда меру пресечения в виде заключения под стражу. По этому делу продолжается сбор доказательной базы. Кроме того, выясняется вероятная причастность задержанного к совершению других преступлений.

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* — террористическая организация, запрещена на территории РФ.

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В ЛНР задержали участника террористического батальона «Донбасс»*

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