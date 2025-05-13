Двух забайкальцев осудили за попытку вступить в террористическую организацию

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 37 0

Обвиняемые планировали отправиться на Ближний Восток.

Фото, видео: УФСБ России; 5-tv.ru

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Девять и 12 лет лишения свободы получили два жителя Забайкальского края за попытку вступить в запрещенную на территории России международную террористическую организацию (МТО). Согласно приговору 2-го Восточного окружного военного суда, отбывать свои сроки обвиняемые будут в исправительной колонии строго режима, первые четыре года они проведут в тюрьме.

О завершении судебного процесса и наказании для несостоявшихся террористов сообщили представители пресс-службы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по региону.

«Сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю установлен дополнительный эпизод в деле двух системных приверженцев терроризма, которые предприняли попытку выехать на территорию стран ближневосточного региона для вступления в состав МТО», — сказано в заявлении.

В ведомстве также добавили, что в отношении одного из фигурантов приговор уже вступил в законную силу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из европейских политиков обвинил президента Украины Владимира Зеленского в терроризме. Высказывания лидера киевского режима относительно Дня Победы подверглись жесткой критике.

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