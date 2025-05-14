В петербургской школе мальчик ранил ровесника из игрушечного пистолета

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 41 0

Ранее сообщалось, что оружие — пневматическое, но информация оказалась ложной.

В Петербурге ребенок открыл стрельбу из пневмата на территории школы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

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В Петербурге мальчик принес в школу игрушечный пистолет, похожий на пневматические оружие. В результате игры один ребенок получил незначительные травмы. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Ранее сообщалось, что мальчик открыл стрельбу якобы из пневматического пистолета на территории школы. По данным источника 5-tv.ru, ребенок пришел с оружием к зданию, после чего начал целиться по детям и спускать курок.

«Стрельбы из пневматики не было», — уточнили в МВД.

По официальной информации, 11-летний мальчик обратился в травмпункт с ссадной кисти — ему повредило руку шариком из игрушечного оружия. Позже от мамы поступило сообщение с просьбой не проводить никакой проверки по факту травмирования ее сына. Было установлено, что стрелял сверстник из обычного игрушечного пистолета.

Ранее 5-tv.ru писал о перестрелке в столице Дагестана Махачкале. Двое неизвестных открыли огонь по наряду ДПС, правоохранители вступили в бой со злоумышленниками. Погибли двое полицейских, еще двое были госпитализированы с тяжелыми ранениями.

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